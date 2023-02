Napoli, De Laurentiis ha pronti i premi: previsti regali per Serie A e Champions (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Napoli sta impressionando in Serie A e ora è pronto a sognare anche in Champions League. Battendo l'Eintracht Francoforte, gli... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 febbraio 2023) Ilsta impressionando inA e ora è pronto a sognare anche inLeague. Battendo l'Eintracht Francoforte, gli...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_IT : ?? 'Mi sorprendo di chi si sorprende di questo Napoli'. ?? De Laurentiis traccia la via: 'Napoli sempre competitivo,… - DiegoDeLucaTwit : @PaPaganini Ciao Paolo. Al #Napoli fu negata la possibilità di accedere in finale di Europa League per questa roba… - emamarro : RT @CampiMinati: De Laurentiis si vanta della sua capacità da imprenditore. Eppure questo Napoli è costato quasi 300 milioni mentre quello… - angelo_forgione : @JRoger239 @Roblib63 @Chiariello_CS Nessuno godeva dei diritti televisivi. Piuttosto, quel calcio era imperniato su… - NotturnoMetal : RT @CampiMinati: De Laurentiis si vanta della sua capacità da imprenditore. Eppure questo Napoli è costato quasi 300 milioni mentre quello… -