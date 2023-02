Napoli | Daino | “Non sono sorpreso dal cammino degli azzurri | i meriti vanno a Spalletti”

(Di martedì 21 febbraio 2023) Grazie al netto successo ottenuto lo scorso 17 febbraio, contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, per ildi Lucianoè arrivata la 20ª vittoria in campionato su 23 partite disputate. A tal proposito l’ex difensore azzurro Daniele, è intervenuto sul blog MicheleChiariello.it, esprimendosi così: “Nondel rendimento della squadra.andati via Insigne, Koulibaly, Fabian Ruiz e Mertens, maarrivati dei calciatori importanti. Avevo inserito iltra le squadre che avrebbero disputato un grandissimo campionato. Grandidati aper il lavoro che sta facendo e per aver inserito dei nuovi calciatori in quei ruoli fondamentali”. L'articolo ...

...in patologia animale all'Università Federico II di. In queste settimane è impegnato lungo lo Stivale nella presentazione del suo ultimo prodotto editoriale "Ungulati - Capriolo, cervo,, ...Daniele, ex calciatore di Milan e, è intervenuto a Tmw Radio durante 'Piazza Affari': CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...

Napoli, Daino: "Non sono sorpreso del rendimento della squadra" Footballnews24.it

Il Daino ha un tifoso in più: Pardo il Resto del Carlino

TMW RADIO - Daino: "Milan, derby nel momento peggiore ma è una grande opportunità" TUTTO mercato WEB

Sportitaliamercato, alle 23 post Inter-Empoli e Ferlaino da Napoli Sportitalia

Ancora un cucciolo di daino ucciso nel parco del Circeo ilmattino.it

Daniele Daino, ex difensore del Bologna ha parlato del Napoli, usando parole al miele in merito al percorso compiuto dagli azzurri ...Daniele Daino, ex difensore del Napoli, ha toccato diversi argomenti nel corso della sua intervista. Tra questi le prospettive degli azzurri in Champions.