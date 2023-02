Napoli, Benitez si sbilancia: “Una squadra forte ed in fiducia, può arrivare in fondo in Europa” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Il Napoli è forte, è in fiducia, credo che possa fare un buon percorso. Ha capacità, qualità e un allenatore con esperienza. Quindi credo possa arrivare fino in fondo in Europa“. Rafael Benitez parla ai microfoni di Sky Sport a poche ore dal match dei partenopei contro l’Eintracht negli ottavi di Champions League. Il tecnico spagnolo poi parla di Spalletti: “E’ un allenatore con esperienza, vince e lo fa bene. In una città dove il calcio è molto sentito lo sta facendo benissimo. Gli ho detto che avrebbero vinto il campionato, lui mi ha risposto: ‘No, non parliamone per scaramanzia’. Ma alla fine credo che andrà così”. E, su Osimehn, aggiunge: “Mi ricorda Torres. Un giocatore molto veloce e forte di testa. Ma quando parliamo del ... Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) “Il, è in, credo che possa fare un buon percorso. Ha capacità, qualità e un allenatore con esperienza. Quindi credo possafino inin“. Rafaelparla ai microfoni di Sky Sport a poche ore dal match dei partenopei contro l’Eintracht negli ottavi di Champions League. Il tecnico spagnolo poi parla di Spalletti: “E’ un allenatore con esperienza, vince e lo fa bene. In una città dove il calcio è molto sentito lo sta facendo benissimo. Gli ho detto che avrebbero vinto il campionato, lui mi ha risposto: ‘No, non parliamone per scaramanzia’. Ma alla fine credo che andrà così”. E, su Osimehn, aggiunge: “Mi ricorda Torres. Un giocatore molto veloce edi testa. Ma quando parliamo del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, #Benitez si sbilancia: “Una squadra forte ed in fiducia, può arrivare in fondo in Europa” - ZiAttilio : @napoli_network @armcopp Tipo Benitez?! Mah, mi pare che vogliate evitare che il Nap si assuma la responsabilità di… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Benitez: 'Spalletti è un allenatore con esperienza, sta facendo benissimo, Osimhen mi ricorda Torres, Champions?… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Benitez: 'Spalletti è un allenatore con esperienza, sta facendo benissimo, Osimhen mi ricorda Torres, Champions?… - napolista : #Napoli, #Benitez: «#Osimhen mi ricorda #Torres» Su #Spalletti: «Gli ho detto che avrebbero vinto il campionato, lu… -