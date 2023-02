(Di martedì 21 febbraio 2023) L’ex tecnico die Inter, Rafael, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato del momento del. L’ex tecnico ha fatto i complimenti al collega Spalletti e crede che in Champions League potranno fare un buon percorso. Di seguito le parole disul: A proposito di Italia, ilcosa ha di speciale in questo momento? «Spalletti è un allenatore con esperienza, vince e lo fa bene. In una città dove il calcio è molto sentito lo sta facendo benissimo. Gli ho detto che avrebbero vinto il campionato, lui mi ha detto: ‘No, non parliamone per scaramanzia’. Ma alla fine credo che andrà così. La Champions? La squadra è forte, hanno tanta fiducia, credo che possano fare un buon percorso. Non so dove potranno arrivare, ma hanno capacità, qualità e un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Benitez: 'Spalletti è un allenatore con esperienza, sta facendo benissimo, Osimhen mi ricorda Torres, Champions?… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Benitez: 'Spalletti è un allenatore con esperienza, sta facendo benissimo, Osimhen mi ricorda Torres, Champions?… - napolista : #Napoli, #Benitez: «#Osimhen mi ricorda #Torres» Su #Spalletti: «Gli ho detto che avrebbero vinto il campionato, lu… - glooit : Champions: Benitez, il Napoli può arrivare fino in fondo leggi su Gloo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Benitez: 'Spalletti è un allenatore con esperienza, sta facendo benissimo, Osimhen mi ricorda Torres, Champions?… -

...le porte per le semifinali in cui gli azzurri divennero eliminati dal Dnipro. Due vittorie nette, due prestazioni tra le più belle in assoluto fuori casa a livello europeo deldi ...Per me il Calcioha tutte le carte in regola per imporsi anche in Europa'. Lo assicura Rafa, ex allenatore dei partenopei, dominatori in campionato e domani in campo a Francoforte per ...

Benitez vota Napoli: "Può vincere la Champions. E quando ho beccato Spalletti in hotel..." La Gazzetta dello Sport

Benitez: «Il Napoli sarà campione d'Italia con pieno merito» IlNapolista

Benitez a Sky: "Il Napoli arriverà in fondo anche in Champions! Osimhen Mi ricorda Torres!" Tutto Napoli

Benitez: "Mi manca l'Italia e il suo ambiente, ho tanti ricordi tra Napoli e Inter" Fcinternews.it

BENITEZ: "SCUDETTO NAPOLI A SPALLETTI LO DISSI A NOVEMBRE" - Sportmediaset Sport Mediaset

In Napoli "è forte, hanno tanta fiducia, credo che possano fare un buon percorso. Hanno capacità, qualità e un allenatore con esperienza. Quindi credo possa arrivare fino in fondo" in Europa. (ANSA) ...L'allenatore spagnolo si racconta a Sky in vista della gara di Champions tra Liverpool e Real Madrid: "Vinicius sta facendo la differenza". E sul Napoli: "Lavoro di gruppo straordinario. Osimhen mi ri ...