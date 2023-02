Napoli, Benítez: “Osimhen mi ricorda Fernando Torres, ma quello degli azzurri è un lavoro di squadra” (Di martedì 21 febbraio 2023) Nel corso dell’intervista concessa a Sky Sport, l’ex allenatore del Napoli Rafael Benítez ha parlato anche di uno dei più grandi protagonisti della squadra azzurra, ovvero Victor Osimhen, capocannoniere della Serie A con 18 gol in 19 presenze e alla ricerca della sua seconda rete in Champions League, dopo quella arrivata nel 4-2 contro l’Ajax al Diego Armando Maradona: “Osimhen mi ricorda Fernando Torres, è un giocatore molto veloce e forte di testa. Ma quando parliamo del Napoli non è giusto parlare di un singolo calciatore, è un gran lavoro di squadra quello degli azzurri“. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 21 febbraio 2023) Nel corso dell’intervista concessa a Sky Sport, l’ex allenatore delRafaelha parlato anche di uno dei più grandi protagonisti dellaazzurra, ovvero Victor, capocannoniere della Serie A con 18 gol in 19 presenze e alla ricerca della sua seconda rete in Champions League, dopo quella arrivata nel 4-2 contro l’Ajax al Diego Armando Maradona: “mi, è un giocatore molto veloce e forte di testa. Ma quando parliamo delnon è giusto parlare di un singolo calciatore, è un grandi“. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Napoli, la sicurezza di #Benitez - infoitsport : Benitez: 'Mi manca l'Italia e il suo ambiente, ho tanti ricordi tra Napoli e Inter' - infoitsport : Benitez: 'Il Napoli vincerà lo scudetto. In Champions può arrivare in fondo' - infoitsport : Benitez a Sky: 'Il Napoli arriverà in fondo anche in Champions! Osimhen? Mi ricorda Torres!' - infoitsport : Champions: Benitez, il Napoli può arrivare fino in fondo -