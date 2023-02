Napoli, all'ospedale dei Pellegrini è sprint per il drappello dopo il raid: «Aiutateci o lasciamo» (Di martedì 21 febbraio 2023) Conto alla rovescia per il drappello di polizia nel presidio ospedaliero dei Pellegrini. I preparativi per allestire i locali da destinare alle forze dell?ordine sono cominciati ieri mattina... Leggi su ilmattino (Di martedì 21 febbraio 2023) Conto alla rovescia per ildi polizia nel presidio ospedaliero dei. I preparativi per allestire i locali da destinare alle forze dell?ordine sono cominciati ieri mattina...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : #Napoli esagerato. Su un collettivo che lo rende squadra all’ennesima potenza innesta due individualità capaci, spr… - PetrelliFlavia : Massimo Troisi, laurea honoris causa all'Università Federico II di Napoli: «Un traguardo inaspettato» - infoitsport : Agostini: 'Francoforte calda ma mai come Napoli. Azzurri all'altezza delle migliori in Champions' - AfinetAlberto : RT @Yoda15271485: #arestato #Passariello, all'epoca dei fatti stava con #FratellidItalia. Passariello avrebbe ricevuto denaro in #contante… - kimtorgash : @lucadotto @visegrad24 Vuole tra qualche anno una nuova Corea del Nord in Europa, più vicina all'Italia? poi ti la… -