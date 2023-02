Napoli, Adani: “Non bisogna sottovalutare l’Eintracht Francoforte” (Di martedì 21 febbraio 2023) Mancano sempre meno minuti alla gara, valevole per la gara d’andata degli ottavi di Champions League, tra il Napoli e l’Eintracht Francoforte. Sulla sfida, si è soffermato, nel corso della Bobo Tv, l’ex giocatore Daniele Adani: “Il Napoli è il favorito, ma la squadra di Glasner ha un profilo Red Bull e scuola Ragnick e non è solamente transizione veloce ma tenta anche il palleggio. Dunque, non bisogna sottovalutarli. In attacco c’è Kolo Muani, che ha subito la parata più clamorosa forse della storia nel corso dell’ultimo minuto della finale del Mondiale. Come se non bastasse hanno vari giocatori interessanti, è un match da giocare. Una grande prova per questo servirà il miglior Napoli”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 21 febbraio 2023) Mancano sempre meno minuti alla gara, valevole per la gara d’andata degli ottavi di Champions League, tra il. Sulla sfida, si è soffermato, nel corso della Bobo Tv, l’ex giocatore Daniele: “Ilè il favorito, ma la squadra di Glasner ha un profilo Red Bull e scuola Ragnick e non è solamente transizione veloce ma tenta anche il palleggio. Dunque, nonsottovalutarli. In attacco c’è Kolo Muani, che ha subito la parata più clamorosa forse della storia nel corso dell’ultimo minuto della finale del Mondiale. Come se non bastasse hanno vari giocatori interessanti, è un match da giocare. Una grande prova per questo servirà il miglior”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscalcionapoli1 : Adani: “Servirà il miglior Napoli, l’Eintracht non va sottovalutato” - MarekNapoli : RT @napolimagazine: BOBO TV - Adani: 'Servirà il miglior Napoli, l'Eintracht non va sottovalutato' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOBO TV - Adani: 'Servirà il miglior Napoli, l'Eintracht non va sottovalutato' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOBO TV - Adani: 'Servirà il miglior Napoli, l'Eintracht non va sottovalutato' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOBO TV - Adani: 'Servirà il miglior Napoli, l'Eintracht non va sottovalutato' -