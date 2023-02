Nantes-Juventus: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 21 febbraio 2023) Gara valida per il ritorno degli spareggi di Europa League 2022/2023. Si parte dall’1-1 dell’andata con i bianconeri che devono obbligatoriamente vincere per passare al turno successivo. Nantes-Juventus si giocherà giovedi 23 febbraio 2023 alle ore 18.45 Nantes-Juventus: LE probabili formazioni Mister Allegri ripropone diversi titolari lasciati fuori nell’ultimo match di campionato. In porta torna Szczesny che sarà protetto dal terzetto difensivo tutto brasiliano composto da Alex Sandro, Bremer e Danilo. A centrocampo, le corsie saranno presidiate da Cuadrado e Kostic, mentre in mezzo dovrebbero partire dall’inizio Fagioli, Locatelli e Rabiot. In avanti, Di Maria affiancherà Vlahovic. Il tecnico dei francesi, Koumbare’, si affida al talento di Blas che insieme a Chirivella e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 21 febbraio 2023) Gara valida per il ritorno degli spareggi di Europa League 2022/2023. Si parte dall’1-1 dell’andata con i bianconeri che devono obbligatoriamente vincere per passare al turno successivo.si giocherà giovedi 23 febbraio 2023 alle ore 18.45: LEMister Allegri ripropone diversi titolari lasciati fuori nell’ultimo match di campionato. In porta torna Szczesny che sarà protetto dal terzetto difensivo tutto brasiliano composto da Alex Sandro, Bremer e Danilo. A centrocampo, le corsie saranno presidiate da Cuadrado e Kostic, mentre in mezzo dovrebbero partire dall’inizio Fagioli, Locatelli e Rabiot. In avanti, Di Maria affiancherà Vlahovic. Il tecnico dei francesi, Koumbare’, si affida al talento di Blas che insieme a Chirivella e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : È ufficiale: l’operazione “BUTTIAMO A MARE ACCIUGHINA” è stata definitivamente varata. Dopo il Nantes non solo la… - ZZiliani : BREVE STORIA TRISTE NON L'#AJAX, NON IL #LIONE, NON IL #PORTO, NON IL #VILLAREAL, MA IL #NANTES, SÌ AVETE CAPITO BE… - tuttosport : ?? L'arbitro scippa la #Juventus Contro il #Nantes finisce 1-1: quante polemiche nel finale! La nostra prima pagina… - sportli26181512 : Cauet: 'Juve, all'andata hai sprecato troppo. E a Nantes c'è l'entusiasmo del '96...': Cauet: 'Juve, all'andata hai… - misorecordsuk : Juve e la formazione anti-Nantes: Allegri pensa al tridente più Kostic #Juve #Juventus -