Naike Rivelli, chi è l’ex marito Manou Lubowski: “Un matrimonio molto breve” (Di martedì 21 febbraio 2023) Nel 2002, Naike Rivelli ha sposato il marito, l’attore tedesco Manou Lubowski: le loro nozze tuttavia sono state molto brevi, i due sono rimasti insieme solamente nove mesi e il divorzio ufficiale è arrivato nel 2008. Naike Rivelli nasce in Germania, a Monaco di Baviera, il 10 ottobre del 1974. La madre è l’attrice italiana Ornella Muti. Non si conosce invece l’identità del padre. Per anni la giovane attrice è convinta che sia il produttore cinematografico spagnolo José Luis Bermudez de Castro. In seguito ad alcuni test del DNA, replicati sia in Spagna che in Italia, Naike Rivelli scopre di non avere alcun legame di parentela con l’uomo che crede suo padre. Stando a varie dichiarazioni rilasciate da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Nel 2002,ha sposato il, l’attore tedesco: le loro nozze tuttavia sono statebrevi, i due sono rimasti insieme solamente nove mesi e il divorzio ufficiale è arrivato nel 2008.nasce in Germania, a Monaco di Baviera, il 10 ottobre del 1974. La madre è l’attrice italiana Ornella Muti. Non si conosce invece l’identità del padre. Per anni la giovane attrice è convinta che sia il produttore cinematografico spagnolo José Luis Bermudez de Castro. In seguito ad alcuni test del DNA, replicati sia in Spagna che in Italia,scopre di non avere alcun legame di parentela con l’uomo che crede suo padre. Stando a varie dichiarazioni rilasciate da ...

