Muore da solo a 90 anni, i figli non vogliono occuparsi del funerale: l’assurdo motivo (Di martedì 21 febbraio 2023) Social. Muore da solo a 90 anni, i figli non fanno il funerale: l’assurdo motivo. La storia che stiamo per raccontarvi arriva da Padova, una città del Veneto nota per gli affreschi di Giotto della Cappella degli Scrovegni, del 1303-05, e per la grande Basilica di Sant’Antonio del XIII secolo. Il protagonista di questo racconto è un signore di 90 anni che al momento della sua morte si è ritrovato da solo, così come viveva da anni nella sua casa in via Palù nel comune di Grantorto, in provincia di Padova. Mario Bressan, 90 anni, è morto lo scorso 13 dicembre ma nessuno ha richiesto il suo corpo che giace ancora all’obitorio di Cittadella nell’attesa dei funerali. Nessuno dei parenti ha richiesto il corpo ... Leggi su tvzap (Di martedì 21 febbraio 2023) Social.daa 90, inon fanno il. La storia che stiamo per raccontarvi arriva da Padova, una città del Veneto nota per gli affreschi di Giotto della Cappella degli Scrovegni, del 1303-05, e per la grande Basilica di Sant’Antonio del XIII secolo. Il protagonista di questo racconto è un signore di 90che al momento della sua morte si è ritrovato da, così come viveva danella sua casa in via Palù nel comune di Grantorto, in provincia di Padova. Mario Bressan, 90, è morto lo scorso 13 dicembre ma nessuno ha richiesto il suo corpo che giace ancora all’obitorio di Cittadella nell’attesa dei funerali. Nessuno dei parenti ha richiesto il corpo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioVerdi : @MarcoMacagnino5 Con 'ste temperature non muore un virus o batterio manco se gli dai una coltellata. Vedrai che è solo una brutta influenza - Lov333__ : RT @ClimaSole: Ogni qualvolta un individuo pratica l'utile come solo fine, l'umanità muore..??????? #IlMioAnniversarioDiTwitter https://t.co… - VincenzoASR06 : RT @fanpage: Salvatore aveva solo 35 anni, è morto in un tragico incidente - fanpage : Salvatore aveva solo 35 anni, è morto in un tragico incidente - Curiosamente0 : Quando una persona cara muore, spesso ne avvertiamo la sua presenza anche se pensiamo che non sia possibile. Ci son… -