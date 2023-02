Mousse di ricotta al limone: il dessert in pochi minuti! (Di martedì 21 febbraio 2023) Con questo caldo opprimente che non accenna ad andar via, portare in tavola un dolce fresco e aromatico può essere davvero un’idea azzeccata. Per esempio questa Mousse ricotta, miele e limone che si fa in pochissimi minuti. Vediamo esattamente in che modo, ci basterà un semplice frullatore. Gli ingredienti Ci servono davvero pochi ingredienti: 60 gr di zucchero un paio di cucchiai di miele mezzo chilo di ricotta un limone La preparazione La preparazione di questa Mousse fresca e delicata è una faccenda davvero molto semplice, quasi infantile. Vediamo meglio. La prima cosa è tagliare il limone mettendone da parte la scorza. La parte bianca e i semi li scartiamo: la prima perché è amara, gli altri per ovvi motivi. Recuperata la ... Leggi su donnaup (Di martedì 21 febbraio 2023) Con questo caldo opprimente che non accenna ad andar via, portare in tavola un dolce fresco e aromatico può essere davvero un’idea azzeccata. Per esempio questa, miele eche si fa inssimi minuti. Vediamo esattamente in che modo, ci basterà un semplice frullatore. Gli ingredienti Ci servono davveroingredienti: 60 gr di zucchero un paio di cucchiai di miele mezzo chilo diunLa preparazione La preparazione di questafresca e delicata è una faccenda davvero molto semplice, quasi infantile. Vediamo meglio. La prima cosa è tagliare ilmettendone da parte la scorza. La parte bianca e i semi li scartiamo: la prima perché è amara, gli altri per ovvi motivi. Recuperata la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... recepeez : RT @denisefoodesig1: #Mousse alla #ricotta, gelatina di #pere e #salsa al #cioccolato: un romantico #dessert per la vostra cena di San Vale… - CDIVertdAzur : RT @denisefoodesig1: #Mousse alla #ricotta, gelatina di #pere e #salsa al #cioccolato: un romantico #dessert per la vostra cena di San Vale… - alanpinder57 : RT @denisefoodesig1: #Mousse alla #ricotta, gelatina di #pere e #salsa al #cioccolato: un romantico #dessert per la vostra cena di San Vale… - Leno_teca : RT @denisefoodesig1: #Mousse alla #ricotta, gelatina di #pere e #salsa al #cioccolato: un romantico #dessert per la vostra cena di San Vale… - unpodiblu : RT @denisefoodesig1: #Mousse alla #ricotta, gelatina di #pere e #salsa al #cioccolato: un romantico #dessert per la vostra cena di San Vale… -