Mourinho lascia la Roma? Spunta la clamorosa idea di un ritorno all'Inter (Di martedì 21 febbraio 2023) Mourinho ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2024 ma potrebbe anche lasciare la Roma con un anno di anticipo. Su di lui Chelsea, Psg, Real Madrid ma anche l'Inter Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 febbraio 2023)ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2024 ma potrebbe anchere lacon un anno di anticipo. Su di lui Chelsea, Psg, Real Madrid ma anche l'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : ?? MOMENTO SONDAGGIO ?? ?? Lo sfogo di #Mourinho post #RomaVerona lascia presagire la possibilità di un addio a fin… - contromesso : @ExiledRomanista Cioè Self. Sei Mourinho. Sfonda i giornalisti. Lascia perdere la gente. La gente è incazzata con t… - bonko89 : @Lorenz00902 La cosa che fa ride è che non sanno degli ultimi avvenimenti della curva e scrivono che Mourinho con s… - davidinoebasta : @jerryscottismo Ma voi pensate che se Mourinho lascia la Roma i Friedkin prendono Iachini ? Porteranno un top allen… - Famcri_em : @rmazzucco0 @liidsss Lascia perdere, adesso Spinazzola ha fatto anche assist e l’ho lasciato in panchina perché que… -