Motorola Edge 40 Pro: trapelano immagini leak con due opzioni di colore (Di martedì 21 febbraio 2023) Come ben sappiamo, di recente Motorola ha lanciato nel mercato europeo i dispositivi Moto E13, G13, G23, G53 e G73. Adesso, il produttore statunitense dovrebbe lanciare il suo smartphone di punta, ovvero il Moto Edge 40 Pro per il mercato globale. Il dispositivo sarà una versione rebrand di Moto X40, lanciato lo scorso mese di dicembre in Cina. Nelle ultime ore, sono giunte immagini leak, dettagli sullo spazio di archiviazione, sul prezzo, sulle specifiche ed e opzioni di colore trapelate per il mercato europeo. La casa alata non ha confermato ufficialmente il lancio del Motorola Edge 40 Pro. Tuttavia, si ipotizza che il device possa debuttare al Mobile World Congress 2023 (MWC) di Barcellona, il prossimo 27 febbraio. Prima di ciò sono trapelati in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Come ben sappiamo, di recenteha lanciato nel mercato europeo i dispositivi Moto E13, G13, G23, G53 e G73. Adesso, il produttore statunitense dovrebbe lanciare il suo smartphone di punta, ovvero il Moto40 Pro per il mercato globale. Il dispositivo sarà una versione rebrand di Moto X40, lanciato lo scorso mese di dicembre in Cina. Nelle ultime ore, sono giunte, dettagli sullo spazio di archiviazione, sul prezzo, sulle specifiche ed editrapelate per il mercato europeo. La casa alata non ha confermato ufficialmente il lancio del40 Pro. Tuttavia, si ipotizza che il device possa debuttare al Mobile World Congress 2023 (MWC) di Barcellona, il prossimo 27 febbraio. Prima di ciò sono trapelati in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Plu7Oficial : RT @AndroidFinal: Carro-chefe do Motorola Edge 40 Pro aparece no Google Play Console - AndroidFinal : Carro-chefe do Motorola Edge 40 Pro aparece no Google Play Console - CeotechI : Motorola Edge 40 Pro avvistato su Google Play Console #Android13 #Edge40Pro #Flagship #GooglePlayConsole… - gigibeltrame : Motorola Edge 40 Pro più vicino: eccolo nella Play Console di Google #digilosofia - HDblog : Motorola Edge 40 Pro più vicino: eccolo nella Play Console di Google -