MotoGP, Marc Marquez: “Sorpassare Jorge Lorenzo a Valencia nel 2015? Non potevo far vincere Valentino Rossi” (Di martedì 21 febbraio 2023) Una ferita ancora aperta. Le stagioni passano, ma certe situazioni sono difficili da dimenticare. In MotoGP quanto accaduto nel Mondiale 2015, con le polemiche roventi che avevano coinvolto Valentino Rossi, Marc Marquez e Jorge Lorenzo, citando il fattaccio di Sepang (Malesia) e l’andamento dell’ultimo GP di Valencia, torna nuovamente in auge. Marquez, infatti, ha deciso di svelare alcuni particolari rispetto alla sua esperienza da pilota di altissimo livello. Tutto questo è stato possibile attraverso un documentario “All in”, disponibile su Amazon Prime. Un’opera nella quale emergono contenuti interessanti rispetto agli episodi citati, secondo le parole del campione spagnolo della Honda. Marc, ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) Una ferita ancora aperta. Le stagioni passano, ma certe situazioni sono difficili da dimenticare. Inquanto accaduto nel Mondiale, con le polemiche roventi che avevano coinvolto, citando il fattaccio di Sepang (Malesia) e l’andamento dell’ultimo GP di, torna nuovamente in auge., infatti, ha deciso di svelare alcuni particolari rispetto alla sua esperienza da pilota di altissimo livello. Tutto questo è stato possibile attraverso un documentario “All in”, disponibile su Amazon Prime. Un’opera nella quale emergono contenuti interessanti rispetto agli episodi citati, secondo le parole del campione spagnolo della Honda., ...

