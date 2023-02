Motiv Go Voice di Teufel offre un suono stereo potente e Google Assistant (Di martedì 21 febbraio 2023) Teufel lancia lo smart speaker Motiv Go Voice che offre un potente suono stereo e la comodità di Google Assistant. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 21 febbraio 2023)lancia lo smart speakerGocheune la comodità di. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : Motiv Go Voice di Teufel offre un suono stereo potente e Google Assistant - TeufelAudioIT : Sound in Style. Ora con Assistente Google. L'elegante altoparlante portatile MOTIV® GO VOICE combina un suono stere… - lucarallo : Suono stereo potente, design elegante e l’Assistente #Google incorporato: Motiv Go Voice è perfetto per controllare… - VillaggioTecno : TEUFEL lancia il nuovo MOTIV GO VOICE con Assistente Google - broby68 : TEUFEL lancia il nuovo MOTIV GO VOICE con Assistente Google -