Morto l’ex patron di Riso Gallo: addio a Mario Preve (Di martedì 21 febbraio 2023) È Morto Mario Preve, ex patron di “Riso Gallo”. Aveva 82 anni. Nel maggio scorso aveva lasciato l’azienda ai figli Eugenio, Emanuele, Riccardo e Carlo. La prima fabbrica era stata aperta a Genova. Lo ha annunciato Roberto Francese, sindaco di Robbio, in provincia di Pavia dove è radicata la sede dell’azienda. “Purtroppo ci ha lasciato Mario Preve, persona straordinaria, patron della Riso Gallo – scrive il primo cittadino sul suo profilo Facebook -. Mario era legatissimo alla nostra città, aveva un approccio amichevole e non padronale con ognuno dei dipendenti. Sempre gentile, discreto, rispettoso. Un signore di altri tempi che tanto ha fatto per Robbio, le sue azioni porteranno grande ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 febbraio 2023) È, exdi “”. Aveva 82 anni. Nel maggio scorso aveva lasciato l’azienda ai figli Eugenio, Emanuele, Riccardo e Carlo. La prima fabbrica era stata aperta a Genova. Lo ha annunciato Roberto Francese, sindaco di Robbio, in provincia di Pavia dove è radicata la sede dell’azienda. “Purtroppo ci ha lasciato, persona straordinaria,della– scrive il primo cittadino sul suo profilo Facebook -.era legatissimo alla nostra città, aveva un approccio amichevole e non padronale con ognuno dei dipendenti. Sempre gentile, discreto, rispettoso. Un signore di altri tempi che tanto ha fatto per Robbio, le sue azioni porteranno grande ...

