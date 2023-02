Morto Harry Schindler | il Cacciatore di Ricordi protagonista dello sbarco di Anzio

(Di martedì 21 febbraio 2023) Èa 101 anni, l’ultimo veterano inglesedi. È stato testimone della guerra esulla costa laziale. Un’esperienza e un ricordo del quale aveva portato testimonianza alle cerimonie che vengono organizzate per l’occasione. Il suo legame con quell’episodio nasceva anche dal ricordo dei suoi compagni d’armi che 79 anni fa hanno perso la vita proprio nella battaglia di. Il legame cheha costruito con la città diFino alla fineè stato lucido e, nell’ultimo periodo, era impegnato ad organizzare la sua prossima festa di compleanno, il prossimo 17 luglio. Il suo stato di salute non faceva presagire che fosse ...

E'nella sua abitazione di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)Shindler, reduce di guerra inglese che si è fortemente battuto contro la Brexit e per far ottenere il diritto di voto degli ...

