Morto a Firenze Alberto Brasca, ex vicesindaco e presidente della Provincia (Di martedì 21 febbraio 2023) Lutto a Firenze per l'improvvisa scomparsa di Alberto Brasca. vicesindaco di Firenze dal 1995 al 1999, presidente della Provincia di Firenze dal 1985 al 1990, presidente dell'Unione Province d'Italia dal 1986 al 1992, presidente del Consiglio Comunale dal 1999 al 2004, Alberto Brasca ha condiviso la passione per la politica con quella per lo sport, in particolare per la boxe: è stato presidente della Federazione pugilistica italiana."Oggi Firenze piange una persona straordinaria, che ha dedicato la sua vita alla comunità attraverso l'impegno nella politica e nello sport – dice il sindaco di Firenze ...

