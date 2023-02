(Di martedì 21 febbraio 2023) “Ufficiale, senza ombra di dubbio dal primo giorno: queste m… hanno ammazzato“. In una storia Instagram, con tanto di foto di duediindicati dagli amici del 19enne ucciso come i mandanti del delitto, l’amico della vittima considerato ildell’agguato del 30 gennaio scorso ha rivelato pubblicamente l’identità dei due giovani. I potenziali assassini per laE senza attendere l’esito delle indagini li hati dell’uccisione dello studente, ferito mortalmente da un colpo di pistola mentre era seduto insieme ai suoi amici nella zona del “Girone”. L’amico di, un 20enne che chiameremo Amine, fuggito dalla città in provincia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Morte Thomas Bricca, il vero bersaglio di Alatri accusa due fratelli - NegronPerdomo : RT @Frances52779614: 'Mantenere l'equilibrio di fronte alla fatalità, sopportare con grazia le condizioni avverse è più di una semplice cos… - FrankCArt : RT @Frances52779614: 'Mantenere l'equilibrio di fronte alla fatalità, sopportare con grazia le condizioni avverse è più di una semplice cos… - lisadagliocchib : RT @Frances52779614: 'Mantenere l'equilibrio di fronte alla fatalità, sopportare con grazia le condizioni avverse è più di una semplice cos… - n1234nina : RT @Frances52779614: 'Mantenere l'equilibrio di fronte alla fatalità, sopportare con grazia le condizioni avverse è più di una semplice cos… -

Dopo poco si è sparsa la voce di alcune perquisizioni in abitazioni private. Quasi certo il collegamento con le indagini sulladiBricca. Definiti come "controlli straordinari" dai Carabinieri, i servizi che hanno interessato la zona de Le Fraschette e quella della ex stazione ad Alatri hanno fatto molto rumore, ...... nell'ambito delle indagini sulladiBricca , il ragazzo ucciso con un colpo di pistola alla fronte ad Alatri , in provincia di Frosinone. Secondo quanto si apprende, la perquisizione ha ...

La morte di Thomas Bricca, blitz dei carabinieri ad Alatri Agenzia ANSA

La morte di Thomas Bricca, blitz e perquisizioni dei cc Agenzia ANSA

La morte di Thomas Bricca: blitz e perquisizioni dei carabinieri. E' caccia alla pistola RaiNews

Alatri, maxiblitz per la morte di Thomas Bricca TGCOM

Morte di Thomas Bricca, perquisizioni dei carabinieri ad Alatri Sky Tg24