Monza Rally Show | Valentino Rossi in gara il 21 aprile

Valentino Rossi torna a gareggiare in autodromo a Monza a cinque anni di distanza dall'ultima volta, quando ottenne la sua sesta vittoria al Monza Rally Show: il pluricampione mondiale di motociclismo è atteso i prossimi 21, 22 e 23 aprile alla 3 Ore Fanatec del Gt World Challenge, gara di endurance che aprirà stagione per le vetture di Gt3 proprio all'Autodromo nazionale. Con l'avvio ufficiale delle prevendite arriva anche la conferma del pesarese, che sarà alla guida di una Bmw M4 Gt2 del team Wrt. (Ansa)

