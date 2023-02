Monza | donna scomparsa da casa dopo un litigio | ritrovata sana e salva nel bosco

(Di martedì 21 febbraio 2023) Storia a lieto fine adove unadauncon i figli è stata per fortunaviva e senza ferite. L’anziana, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, si era allontana in tutta fretta e senza preavviso facendo perdere le sue tracce. Fortunatamente l’80enne è stata trovata in piena ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Frusino : @ilciccio67 Ad un certo punto parlando del Monza ha detto 'con noi hanno vinto due volte'. Ma noi chi? Stammerda di donna. - MBAonEMI : Incontri donne monza donna di servizio caccia uomo verso palermo estensione sosta primario san ginesio annunci -

Brianza,fugge nei boschi: 'Credevo non mi volessero più' La, nel momento in cui era ... Attivate le ricerche, sono intervenuti i carabinieri di Biassono (- Brianza). Questi ultimi, ...Milano moda: tornano gli stranieri, prezzi alle stelle Secondo Confcommercio su 103mila ... Il resto va a Como eBrianza. Cifre alle stelle, anche per gli affitti veloci, inutile dirlo. Il ...

Monza donna scomparsa da casa e ritrovata nel bosco Tag24

Macherio (Monza), litiga coi figli e si allontana da casa: anziana ritrovata dai carabinieri TGCOM

Litiga con i figli e si allontana: anziana ritrovata nel cuore della notte nel bosco MonzaToday

Lettera aperta di una donna obesa: "Vi spiego come si vive pesando 120 chili a Monza" MonzaToday

A Monza la prima panca rossa “Frammento” in Piazza Trento e Trieste Comune di Monza

Una lite con i figli, poi la scelta impulsiva di andare via di casa. La donna, un'anziana di 80 anni, è stata ritrovata nei boschi della Brianza.Una donna di 80 anni ha deciso di uscire di casa e far perdere le proprie tracce. Una volta ritrovata, ha spiegato ai carabinieri che aveva litigato con i figli e che pensava non la volessero più. Ave ...