Montesacro – Furti, borseggi, truffe, caccia a 4 sudamericani (Di martedì 21 febbraio 2023) – A Montesacro imperversa una banda di sudamericani dedita a Furti, borseggi e truffe a cui i carabinieri e la polizia stanno dando la caccia, dopo le denunce presentate dalle vittime. Sono quattro i malviventi segnalati da una serie di denunce di abitanti della zona di Città Giardino. La banda agisce usando automobili prese a noleggio, probabilmente con documenti falsi. Tra le vittime di un furto, una donna residente nel quartiere che è stata anche minacciata di morte se avesse chiamato la polizia. La donna ha presentato due denunce, l'ultima sabato scorso, la precedente il 6 febbraio quando, entrata in un negozio del Nuovo Salario, la sua borsa è stata alleggerita di uno smartphone, 300 euro, le carte di credito e i documenti senza che se ne accorgesse.

