Montella racconta il terremoto in Turchia: «La situazione è tragica, ho aperto una Onlus per aiutare» (Di martedì 21 febbraio 2023) L’allenatore dell’Adana Demirspor, Vincenzo Montella, ha raccontato la tragedia del terremoto in Turchia ai microfoni di Radio Bruno. Per aiutare i sopravvissuti, Montella ha fondato la Vincenzo Montella Emergency. «La situazione è tragica. La nostra è una delle città colpite, anche se non siamo proprio nell’epicentro. Ieri c’è stata una scossa da 6.4 di magnitudo, con decine di migliaia di persone in strada. Noi ci siamo spostati in un’altra città per preparare la prossima gara. C’è difficoltà economica, fisica e psicologica. Questa situazione è tragica per il mondo. E tutti possiamo fare qualcosina, per questo ho aperto una Onlus: perché servono enormi aiuti. La ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 febbraio 2023) L’allenatore dell’Adana Demirspor, Vincenzo, hato la tragedia delinai microfoni di Radio Bruno. Peri sopravvissuti,ha fondato la VincenzoEmergency. «La. La nostra è una delle città colpite, anche se non siamo proprio nell’epicentro. Ieri c’è stata una scossa da 6.4 di magnitudo, con decine di migliaia di persone in strada. Noi ci siamo spostati in un’altra città per preparare la prossima gara. C’è difficoltà economica, fisica e psicologica. Questaper il mondo. E tutti possiamo fare qualcosina, per questo houna: perché servono enormi aiuti. La ...

