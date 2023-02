Montaruli paladina delle Istituzioni, ma farebbe meglio a tacere (Di martedì 21 febbraio 2023) Il caso che ha interessato l'onorevole Montaruli dimostra palesemente all’intera classe politica come la vera difesa delle Istituzioni si possa e si debba fare con dei saggi “no” preventivi, evitando uscite di scena fragorose.... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 21 febbraio 2023) Il caso che ha interessato l'onorevoledimostra palesemente all’intera classe politica come la vera difesasi possa e si debba fare con dei saggi “no” preventivi, evitando uscite di scena fragorose.... Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioDalCol : Montaruli si fa paladina della 'difesa delle Istituzioni'Ma farebbe meglio a tacere e lasciare perdere: analisi - omarsivori : Montaruli si fa paladina della 'difesa delle Istituzioni'Ma farebbe meglio a tacere e lasciare perdere: analisi - Bianca34874951 : RT @ilgiornale: 'Su #Soumahoro linciaggio mediatico'. #RulaJebreal difende il deputato dei #migranti e tira in mezzo Augusta Montaruli. Div… - CorbelliFranco : RT @ilgiornale: 'Su #Soumahoro linciaggio mediatico'. #RulaJebreal difende il deputato dei #migranti e tira in mezzo Augusta Montaruli. Div… - ilgiornale : 'Su #Soumahoro linciaggio mediatico'. #RulaJebreal difende il deputato dei #migranti e tira in mezzo Augusta Montar… -