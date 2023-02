Montanari: "Se Meloni avesse preso le distanze". E Bocchino lo fa a pezzi (Di martedì 21 febbraio 2023) A "Otto e mezzo" lunedì 20 febbraio si parla anche dell'aggressione agli studenti del liceo Michelangiolo di Firenze. La conduttrice di La7 Lilli Gruber ospita in collegamente lo storico Tomaso Montanari che coglie la palla al balzo per attaccare il governo di Giorgia Meloni usando sempre lo stesso argomento: il fascismo. Ma il direttore del Secolo d'Italia, Italo Bocchino, presente in studio, lo fa a pezzi. "Non si può derubricare a rissa. C'è stato un violentissimo attacco contro gli studenti. È un episodio gravissimo. Se il partito di matrice fascista che sta al Governo avesse preso le distanze..." attacca il rettore dell'Università per stranieri di Siena Montanari. "Ma cosa dici? Ma dove vivi? Ma di cosa stai parlando?" si ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) A "Otto e mezzo" lunedì 20 febbraio si parla anche dell'aggressione agli studenti del liceo Michelangiolo di Firenze. La conduttrice di La7 Lilli Gruber ospita in collegamente lo storico Tomasoche coglie la palla al balzo per attaccare il governo di Giorgiausando sempre lo stesso argomento: il fascismo. Ma il direttore del Secolo d'Italia, Italo, presente in studio, lo fa a. "Non si può derubricare a rissa. C'è stato un violentissimo attacco contro gli studenti. È un episodio gravissimo. Se il partito di matrice fascista che sta al Governole..." attacca il rettore dell'Università per stranieri di Siena. "Ma cosa dici? Ma dove vivi? Ma di cosa stai parlando?" si ...

