Moda autunno-inverno 2023 24 | i nuovi confini

Leggi su panorama

(Di martedì 21 febbraio 2023) Per sua stessa essenza laè cambiamento, trasformazione ed evoluzione, nei suoi contenuti così come nelle sue dinamiche strategiche e di comunicazione, per questo è necessaria ed intrigante una continua analisi, stagione dopo stagione, delle nuove tendenze, delle metamorfosi e delle nuove direzioni creative che alla fine condizionano il nostro modo di pensare e soprattutto di vestire. È fondamentale innanzitutto comprendere che laoggi non è solo contenuti di stile ma è soprattutto comunicazione e marketing, meglio, i contenuti vengono spesso pensati in funzione di una strategia comunicativa che mira a far parlare del brand più che dei vestiti stessi. Teatralità e voglia di stupire sono le parole chiave sulle quali il sistemaha basato la creatività nelle ultime stagioni, compresa l’imminente primavera-estate. Non a caso ...