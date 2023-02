Mobilità insegnanti, ci sarano 50mila posti. Ecco i tempi e i modi (Di martedì 21 febbraio 2023) Anche quest'anno sono attese migliaia di richieste di trasferimenti geografici e cambiamenti di cattedra che potranno portare a nuove ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Anche quest'anno sono attese migliaia di richieste di trasferimenti geografici e cambiamenti di cattedra che potranno portare a nuove ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PrestiDaniela : Mobilità e vincoli: due nodi da sciogliere. Editoriale di Libero Tassella - marcolatini19 : @Barney1404 @PasCoNaples @manginobrioches Non puoi chiedere agli insegnanti di farsi capirci dellinerzia di chi è p… - Gazzettadiroma : Passeggiare per le vie colorate di Napoli incorniciate dal Vesuvio, ammirare la suggestiva facciata del Duomo di Or… - gazzettanapoli : Passeggiare per le vie colorate di Napoli incorniciate dal Vesuvio, ammirare la suggestiva facciata del Duomo di Or… - Gazzettadmilano : Passeggiare per le vie colorate di Napoli incorniciate dal Vesuvio, ammirare la suggestiva facciata del Duomo di Or… -