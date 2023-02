Mobilità docenti 2023, il grande esodo dei prof da Nord a Sud: nel 2022 la maggior parte delle richieste verso Sicilia, Campania, Calabria e Puglia (Di martedì 21 febbraio 2023) I dati sulla Mobilità degli insegnanti non lasciano spazio a dubbi: coloro che provengono dal sud del paese e sono assegnati a incarichi nelle aree urbane del Nord, non appena possibile, cercano di tornare a casa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 febbraio 2023) I dati sulladegli insegnanti non lasciano spazio a dubbi: coloro che provengono dal sud del paese e sono assegnati a incarichi nelle aree urbane del, non appena possibile, cercano di tornare a casa. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Mobilità docenti 2023, il grande esodo dei prof da Nord a Sud: nel 2022 la maggior parte delle richieste verso Sici… - T_Martina_ : RT @ARizzollo: @G_Valditara perché non permettere a tutti di fare domanda di mobilità?Non verranno di certo tutte soddisfatte... ma almeno… - chiarakelly93 : RT @FraMu83: .@SinopoliFra Il rinnovo del CCNI mobilità docenti, ATA e personale educativo non può essere sancito con un atto unilaterale d… - chiarakelly93 : RT @FraMu83: .@serracchiani Il rinnovo del CCNI mobilità docenti, ATA e personale educativo non può essere sancito con un atto unilaterale… - chiarakelly93 : RT @FraMu83: .@G_Valditara Il rinnovo del CCNI mobilità docenti, ATA e personale educativo non può essere sancito con un atto unilaterale d… -