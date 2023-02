Mittente sbagliato per le tue mail? Su Gmail puoi salvarti ma devi farlo in tempo record: ecco come (Di martedì 21 febbraio 2023) Se abbiamo abagliato ad inserire il Mittente in una email, nulla è perduto del tutto: seguite questa procedura per correggere un tragico errore che potrebbe costarvi caro. Gmail, a seguito dei miglioramenti che la hanno resa speciale, è diventata un’app di riferimento per molti di noi. Per quanto esistano delle caselle di posta elettronica valide tanto quanto quella di Google, la differenza sta nel fatto che, la seguente, proponga delle funzionalità maggiormente convincenti rispetto alle solite. Tuttavia, ogni servizio ha dei trucchetti e delle opzioni interessanti che potrebbero farci comodo. Nonostante siano banali possono succedere – Computermagazine.itUno di questi è la possibilità di correggere l’invio di un messaggio con eMittente sbagliato. Infatti, seppur sia solito ... Leggi su computermagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Se abbiamo abagliato ad inserire ilin una e, nulla è perduto del tutto: seguite questa procedura per correggere un tragico errore che potrebbe costarvi caro. G, a seguito dei miglioramenti che la hanno resa speciale, è diventata un’app di riferimento per molti di noi. Per quanto esistano delle caselle di posta elettronica valide tanto quanto quella di Google, la differenza sta nel fatto che, la seguente, proponga delle funzionalità maggiormente convincenti rispetto alle solite. Tuttavia, ogni servizio ha dei trucchetti e delle opzioni interessanti che potrebbero farci comodo. Nonostante siano banali possono succedere – Computermagazine.itUno di questi è la possibilità di correggere l’invio di un messaggio con e. Infatti, seppur sia solito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... foreveragain70 : @RossellaRome Perdonami Rossella io non do nessuna regola, seguo le persone che mi trasmettono qualcosa, gli altri… - ppagani : @PosteSpedizioni mi scrive: La sped. 1UW0DB2002560 inviata da XXXX (ometto il nome dell’incolpevole libraio) non e'… - AdrianoPeruzzi : @Akllen1 @giuliogaia @TonyRaffael10 @GiorgiaMeloni Forse ha sbagliato mittente...io la penso come lei - Luciliusenex : RT @Luciliusenex: L'autonomia differenziata proposta dlla Lega tramite Calderoli è 1proposta indecente. Cade in momento sbagliato in tuttii… - Luciliusenex : L'autonomia differenziata proposta dlla Lega tramite Calderoli è 1proposta indecente. Cade in momento sbagliato in… -