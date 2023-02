(Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo il grande successo di Tipstop,, opinionista sportivo e analista di calcio,all’influencerDe, uniscono i loro mondi con quello della tv per unsul calcio. Tutti i Venerdi alle 19:30 su, va in onda lo “Sfidache ha visto già ospiti community calcistiche, chef, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Media #Notizie Mirko Cisco e Alice De Bortoli insieme per un nuovo format su Sportitalia: Dopo il grande successo… - Affaritaliani : Mirko Virgilio, in arte Mirko Cisco: l'influencer del calcio -

Giovane. Intraprendente. Brillante. Ora, tra imigliori analisti sportivi in Italia, si racconta. Lui sidefinisce: influencer del calcio. Non sono un semplice commentatore sportivo, ma molto di più. Ed è per questo motivo che ...Andata in onda venerdì 13 gennaio, la prima puntata del programma condotto insieme all'analista di calcioha segnato il debutto dell'influencer come presentatrice. Già nota al pubblico ...

SfidaCisco, puntata speciale con Mirko Cisco e Alice De Bortoli ... Sportitalia

Mirko Virgilio, in arte Mirko Cisco: l'influencer del calcio - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Mirko Virgilio, in arte Mirko Cisco: l'influencer del calcio Libero Tv

Mirko Virgilio, in arte Mirko Cisco: l'influencer del calcio Notizie.it

L'Angolo Tattico, progetto tv rivoluzionario con Luca Diddi e Mirko ... La Notizia Sportiva

definisce: influencer del calcio. Non sono un semplice commentatore sportivo, ma molto di più. Ed è per questo motivo che Mirko Cisco è uno dei più cliccati in Rete: su TikTok, Instagram e su Twich.