Milano: avevano rapinato capi di moda per 3 mln, 10 persone arrestate2 (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) - Le indagini, condotte dagli agenti della squadra mobile di Milano e dai colleghi del nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria, hanno preso il via dopo la rapina del 18 novembre 2021, quando i rapinatori hanno raggiunto l'area del polo logistico di una nota ditta di spedizioni a Pozzuolo Martesana (Milano) con due camion, ambedue con targa contraffatta e un furgone. In quella occasione si sono posizionati nelle vicinanze dello stabilimento, in attesa che un dipendente della ditta stessa, loro complice, desse loro il segnale che il veicolo da assaltare, un autoarticolato carico di 471 capi di abbigliamento e accessori moda firmati Gucci e Bottega Veneta, fosse in procinto di uscire dalla sede. Una volta ricevuto il segnale, il conducente del furgone si è avviato lungo la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) - Le indagini, condotte dagli agenti della squadra mobile die dai colleghi del nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria, hanno preso il via dopo la rapina del 18 novembre 2021, quando iri hanno raggiunto l'area del polo logistico di una nota ditta di spedizioni a Pozzuolo Martesana () con due camion, ambedue con targa contraffatta e un furgone. In quella occasione si sono posizionati nelle vicinanze dello stabilimento, in attesa che un dipendente della ditta stessa, loro complice, desse loro il segnale che il veicolo da assaltare, un autoarticolato carico di 471di abbigliamento e accessorifirmati Gucci e Bottega Veneta, fosse in procinto di uscire dalla sede. Una volta ricevuto il segnale, il conducente del furgone si è avviato lungo la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Milano: avevano rapinato capi di moda per 3 mln, 10 persone arrestate - - albanobruni1 : @Apple Nel mese di novembre scorso volevo permutare il mio iPhone 13 Pro 512 GB con il corrispettivo 14. In Apple d… - mazzettam2 : #odiareticosta Pagheranno 3.000€ a cranio per insulti sessisti, i tassisti di #Milano che avevano insultato la resp… - Massimi64685567 : @giossola11 @lVendemiale strano. Ci avevano detto che erano solo 6000. Forse come i lettori del suo giornale o dei… - Ereda_V : @romatoday A Milano ce le avevano dal 2011 almeno.... Roma sempre ultima -