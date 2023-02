Milano: avevano rapinato capi di moda per 3 mln, 10 persone arrestate (Di martedì 21 febbraio 2023) Milano, 21 feb. (Adnkronos) - La polizia di stato e la polizia penitenziaria, coordinate dalla procura di Milano, dalle prime ore di oggi stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 10 persone, su richiesta dei pubblici ministeri del VII dipartimento. Il gruppo è ritenuto coinvolto nella rapina aggravata commessa a Milano lo scorso novembre 2021 ai danni di un corriere, un cittadino ucraino di 43 anni, che trasportava articoli di abbigliamento e moda per un valore di oltre 3 milioni euro. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023), 21 feb. (Adnkronos) - La polizia di stato e la polizia penitenziaria, coordinate dalla procura di, dalle prime ore di oggi stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 10, su richiesta dei pubblici ministeri del VII dipartimento. Il gruppo è ritenuto coinvolto nella rapina aggravata commessa alo scorso novembre 2021 ai danni di un corriere, un cittadino ucraino di 43 anni, che trasportava articoli di abbigliamento eper un valore di oltre 3 milioni euro.

