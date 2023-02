Milan, Trevisani difende De Ketelaere: “Saliranno tutti sul carro” (VIDEO) (Di martedì 21 febbraio 2023) Riccardo Trevisani, noto telecronista sportivo, prende le difese di Charles De Ketelaere, calciatore che sta facendo fatica nel Milan Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 febbraio 2023) Riccardo, noto telecronista sportivo, prende le difese di Charles De, calciatore che sta facendo fatica nel

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Milan, Trevisani difende #DeKetelaere: 'Saliranno tutti sul carro' #SempreMilan - RadioRossonera : 'Arriverà il momento in cui segnerai. Io vedo già un atteggiamento diverso nelle ultime settimane poi saliranno tut… - JMC1899 : @DVACMILAN @RickyTrevisani Però Bergomi “lodava” il Milan in un momento positivo, con annessa vittoria dello scudo… - PianetaMilan : Trevisani: “#DeKetelaere ha la nuova di Fantozzi in testa, ma diventerà forte” #ACMilan #Milan #SempreMilan - cosimosimone2 : RT @DanieleBibo: @ferrerogianlu Allegri ha vinto 5 scudetti più uno al Milan. Ha vinto 4 coppe Italia e 2 supercoppe. In quel caso contava… -