Milan, Sacchi sulla Gazzetta: “Pioli ha avuto paura delle sue idee” (Di martedì 21 febbraio 2023) Il cambio modulo del Milan di Stefano Pioli non piace ad Arrigo Sacchi che sulle colonne della Gazzetta dello Sport ha criticato l’allenatore rossonero, fresco di vittoria della Panchina d’oro: “Il Milan, nella passata stagione, ha stupito tutti vincendo con merito lo scudetto proponendo un calcio divertente e moderno. Poi è successo qualcosa che non era difficile da prevedere: la sindrome del successo ha bloccato la squadra – spiega l’ex tecnico -. E anche Pioli ha cominciato ad aver paura e, per rimediare e fermare l’emorragia, si è affidato alla tattica. Il tatticismo, in Italia, paga ancora, ma ci si ricordi sempre che, di fronte a uno stratega, un tattico perde sempre. Pioli – conclude – è stato l’architetto che ha disegnato la splendida creatura ... Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) Il cambio modulo deldi Stefanonon piace ad Arrigoche sulle colonne delladello Sport ha criticato l’allenatore rossonero, fresco di vittoria della Panchina d’oro: “Il, nella passata stagione, ha stupito tutti vincendo con merito lo scudetto proponendo un calcio divertente e moderno. Poi è successo qualcosa che non era difficile da prevedere: la sindrome del successo ha bloccato la squadra – spiega l’ex tecnico -. E ancheha cominciato ad avere, per rimediare e fermare l’emorragia, si è affidato alla tattica. Il tatticismo, in Italia, paga ancora, ma ci si ricordi sempre che, di fronte a uno stratega, un tattico perde sempre.– conclude – è stato l’architetto che ha disegnato la splendida creatura ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LunghiDavide : @theMilanZone_ secondo sacchi meglio continuare a prendere 3/4/5 pere a partita? ci sistemiamo e poi tornerà a prop… - sportface2016 : #Milan, #Sacchi sulla Gazzetta: '#Pioli ha avuto paura delle sue idee' - MattSpe91 : RT @MarcoKappa19: IL PROFETA DI FUSIGNANO Sacchi Arrigo è un ex allenatore di calcio, dirigente sportivo e opinionista italiano. Commissar… - theMilanZone_ : ?? Arrigo #Sacchi: “#Pioli ha cominciato ad aver paura e, per rimediare e fermare l’emorragia, si è affidato alla ta… - MarcoKappa19 : IL PROFETA DI FUSIGNANO Sacchi Arrigo è un ex allenatore di calcio, dirigente sportivo e opinionista italiano. Com… -