Milan | Sacchi critica Pioli | «Ha avuto paura delle sue idee»

(Di martedì 21 febbraio 2023) Le parole di Arrigosulla stagione di Stefanocon il. Tutti i dettagli sull’allenatore rossonero Arrigoha parlato a La Gazzetta dello Sportdifficoltà delin Serie A. PAROLE – «Il, nella passata stagione, ha stupito tutti vincendo con merito lo scudetto proponendo un calcio divertente e moderno. Poi è successo qualcosa che non era difficile da prevedere: la sindrome del successo ha bloccato la squadra. E ancheha cominciato ad avere, per rimediare e fermare l’emorragia, si è affidato alla tattica. Il tatticismo, in Italia, paga ancora, ma ci si ricordi sempre che, di fronte a uno stratega, un tattico perde sempre.– conclude– ...

Le conoscenza non ti mancano, e alhai avuto la possibilità di accrescerle perché è un ambiente che le trasmette, adesso non resta che metterle in pratica: in questo modo si potrà avere ...Quando pronuncia la parola, Ruud Gullit un po' si emoziona. Anche se sono passati oltre 35 anni dall'inizio della sua avventura in rossonero, nell'estate 1987, con Berlusconi presidente eallenatore. Adesso Ruud è ...

Quando pronuncia la parola Milan, Ruud Gullit un po' si emoziona. Anche se sono passati oltre 35 anni dall'inizio della sua avventura in rossonero, nell'estate 1987, con Berlusconi presidente e Sacchi ...