Milan | Pioli | «Scudetto incredibile | dico una cosa ai tifosi»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è tornato a parlare dello Scudetto vinto l'anno passato e della Panchina d'Oro ricevuta Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dopo aver ricevuto la Panchina d'Oro. LE PAROLE – «Questo premio certifica la bontà del nostro lavoro. Io ho ricevuto il premio, ma va condiviso con il club, che ci ha messo nelle condizioni ideali per lavorare al meglio, con i dirigenti, che sono sempre presenti e ci supportano sempre, con il mio staff, per il loro supporto e sostegno di ogni giorno, e ovviamente con i miei giocatori, che sono stati troppo bravi. E questo premio lo voglio condividere anche con i tifosi che sono stati fantastici: aver vinto lo Scudetto dopo tanti anni e festeggiarlo in modo insieme a lavoro è stato incredibile».

