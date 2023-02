Milan, Mike Maignan in gruppo: Atalanta l’obiettivo (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Milan ritrova Mike Maignan. Come riporta Gianluca Di Marzio, il portierone rossonero è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni di squadra dopo un lungo stop causato da una lesione al soleo e da una doppia ricaduta. l’obiettivo è reinserirlo nella lista dei convocati per la partita del Milan contro l’Atalanta. Dopo Florenzi e Ibrahimovic, anche l’altro lungodegente si appresta al rientro totale tra i disponibili. L’infermeria del Milan si sta pian piano svuotando. L’ultima partita ufficiale giocata da Maignan in campionato è quella contro il Napoli del 18 settembre. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) Ilritrova. Come riporta Gianluca Di Marzio, il portierone rossonero è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni di squadra dopo un lungo stop causato da una lesione al soleo e da una doppia ricaduta.è reinserirlo nella lista dei convocati per la partita delcontro l’. Dopo Florenzi e Ibrahimovic, anche l’altro lungodegente si appresta al rientro totale tra i disponibili. L’infermeria delsi sta pian piano svuotando. L’ultima partita ufficiale giocata dain campionato è quella contro il Napoli del 18 settembre. SportFace.

