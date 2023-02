Milan, Massara può lasciare davvero: c’è la Juventus (Di martedì 21 febbraio 2023) Le ultime novità sul futuro di Frederic Massara, attuale dirigente del Milan che piace alla Juventus. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, Frederic Massara è attualmente ha il favorito per il dopo Cherubini alla Juventus. A convincere tutti sono le sue capacità di lavorare sugli altri mercati, che confermano una sua grande capacità di scouting. Profilo basso e un rapporto di amicizia stretta con Allegri sono poi la ciliegina sulla torta di un dirigente che, con il nuovo Milan, non ha mai legato del tutto e potrebbe quindi decidere di tornare a Torino, lì dove è nato nel 1968. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Le ultime novità sul futuro di Frederic, attuale dirigente delche piace alla. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, Fredericè attualmente ha il favorito per il dopo Cherubini alla. A convincere tutti sono le sue capacità di lavorare sugli altri mercati, che confermano una sua grande capacità di scouting. Profilo basso e un rapporto di amicizia stretta con Allegri sono poi la ciliegina sulla torta di un dirigente che, con il nuovo, non ha mai legato del tutto e potrebbe quindi decidere di tornare a Torino, lì dove è nato nel 1968. L'articolo proviene da Calcio News 24.

