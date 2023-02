Milan, Maignan torna in gruppo: in campo con la Fiorentina (Di martedì 21 febbraio 2023) Mike Maignan inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Il portiere del Milan, assente dai campi di gioco dallo scorso 18 settembre, infatti è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni in gruppo per la prima parte dell’allenamento odierno a Milanello. Segnale di come il recupero del francese – che ha poi proseguito ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Mikeinizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Il portiere del, assente dai campi di gioco dallo scorso 18 settembre, infatti èto ad allenarsi con il resto dei compagni inper la prima parte dell’allenamento odierno aello. Segnale di come il recupero del francese – che ha poi proseguito ... TAG24.

