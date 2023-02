Milan, Gullit: “I rossoneri stanno combattendo e soffrendo” (Di martedì 21 febbraio 2023) Ruud Gullit, ex attaccante del Milan, ha parlato anche dei rossoneri in un'intervista esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 febbraio 2023) Ruud, ex attaccante del, ha parlato anche deiin un'intervista esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Milan, #Gullit: 'I rossoneri stanno combattendo e soffrendo' #SempreMilan - SportdelSud : ???? Per Ruud Gullit, ex stella del Milan e del calcio olandese, il Napoli è la squadra favorita per vincere la Cham… - hCTsV5JtbVC6eyn : RT @PianetaMilan: #Milan, senti #Gullit: 'Con tempo e fiducia #DeKetelaere farà bene' #SempreMilan - PianetaMilan : #Milan, senti #Gullit: 'Con tempo e fiducia #DeKetelaere farà bene' #SempreMilan - RadioRossonera : ??Pioli Panchina d'Oro, Sheva e Gullit difendono CDK | Mattino Milan Stefano #Pioli vince la #PanchinaDOro! Intan… -