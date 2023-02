Mihajlovic entra tra le leggende del Tour Stadio Olimpico (Di martedì 21 febbraio 2023) AGI - Nel giorno del suo 54esimo compleanno, Sinisa Mihajlovic, scomparso un paio di mesi fa dopo una lunga battaglia contro la leucemia, è stato omaggiato da Sport e Salute, Lazio e Roma. Il serbo, infatti, da oggi è inserito nel Tour delle leggende dello Stadio Olimpico di cui fanno già parte nomi come quelli di Giorgio Chinaglia, Alessandro Nesta, Giuseppe Signori, Francesco Totti e Daniele De Rossi, solo per ricordare alcune delle bandiere che come Mihajlovic hanno indossato la maglia biancoceleste e giallorossa nel corso della loro carriera. Proprio all'inizio del Tour dello Stadio sono state affisse, in presenza della moglie Arianna e dei figli, le sue due casacche ai tempi di Roma e Lazio. "Sono fiero di essere qui oggi a celebrare un ... Leggi su agi (Di martedì 21 febbraio 2023) AGI - Nel giorno del suo 54esimo compleanno, Sinisa, scomparso un paio di mesi fa dopo una lunga battaglia contro la leucemia, è stato omaggiato da Sport e Salute, Lazio e Roma. Il serbo, infatti, da oggi è inserito neldelledellodi cui fanno già parte nomi come quelli di Giorgio Chinaglia, Alessandro Nesta, Giuseppe Signori, Francesco Totti e Daniele De Rossi, solo per ricordare alcune delle bandiere che comehanno indossato la maglia biancoceleste e giallorossa nel corso della loro carriera. Proprio all'inizio deldellosono state affisse, in presenza della moglie Arianna e dei figli, le sue due casacche ai tempi di Roma e Lazio. "Sono fiero di essere qui oggi a celebrare un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereroma : Mihajlovic entra nelle leggende dell'Olimpico nel giorno in cui avrebbe compiuto 54 anni - infoitsport : Mihajlovic entra tra le leggende dell'Olimpico: 'Un ponte per non dimenticarlo' - sportface2016 : #Mihajlovic entra tra le leggende dell'Olimpico: 'Un ponte per non dimenticarlo' -