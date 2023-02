Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa nella notte. Arrestato uno scafista al porto di Salerno (Di martedì 21 febbraio 2023) Nel corso della notte, sono stati registrati tre nuovi sbarchi di Migranti a Lampedusa. Tra le 73 persone salvate, anche una donna incinta. Attualmente, si contano nell’hotspot dell’isola più di 1.700 individui e le autorità hanno disposto i trasferimenti degli ospiti. Intanto, al porto di Salerno, la Polizia ha fermato un sospetto scafista, già noto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Nel corso della, sono stati registrati tredi. Tra le 73 persone salvate, anche una donna incinta. Attualmente, si contano nell’hotspot dell’isola più di 1.700 individui e le autorità hanno disposto i trasferimenti degli ospiti. Intanto, aldi Salerno, la Polizia ha fermato un sospetto, già noto ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MAGADIGI64 : - Cesarina53 : RT @localteamtv: Lampedusa, nuovi trasferimenti di migranti per svuotare l'hotspot strapieno #trasferimenti #migranti #localteam https://t.… - AnnaritaNinni : RT @localteamtv: Lampedusa, nuovi trasferimenti di migranti per svuotare l'hotspot strapieno #trasferimenti #migranti #localteam https://t.… - ManciniOrnellaM : RT @localteamtv: Lampedusa, nuovi trasferimenti di migranti per svuotare l'hotspot strapieno #trasferimenti #migranti #localteam https://t.… - localteamtv : Lampedusa, nuovi trasferimenti di migranti per svuotare l'hotspot strapieno #trasferimenti #migranti #localteam -