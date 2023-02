Migranti, Lampedusa è al collasso. E cambia la nazionalità delle persone sbarcate: Guinea e Costa d’Avorio i Paesi con il maggior numero di partenze (Di martedì 21 febbraio 2023) L’hotspot dell’isola italiana non sta reggendo all’incremento dei flussi migratori che, da inizio anno, interessano la rotta mediterranea. Sono circa 1.500 le persone nel centro di accoglienza di Lampedusa, a fronte di una capienza di 400 posti. Le autorità italiane sono dovute intervenire predisponendo dei ponti aerei con l’isola per trasferire i Migranti in altri centri dislocati nel Paese. Intanto, il cruscotto di monitoraggio del Viminale, aggiornato ad oggi, fotografa una novità nei flussi migratori. A parte il considerevole aumento degli sbarchi nel periodo che va dal primo gennaio al 21 febbraio, passati dai 3.820 del 2021 e dai 4.701 del 2022 ai 12.372 di quest’anno, è cambiata anche la prevalenza delle nazionalità dei Migranti che raggiungono le coste ... Leggi su open.online (Di martedì 21 febbraio 2023) L’hotspot dell’isola italiana non sta reggendo all’incremento dei flussi migratori che, da inizio anno, interessano la rotta mediterranea. Sono circa 1.500 lenel centro di accoglienza di, a fronte di una capienza di 400 posti. Le autorità italiane sono dovute intervenire predisponendo dei ponti aerei con l’isola per trasferire iin altri centri dislocati nel Paese. Intanto, il cruscotto di monitoraggio del Viminale, aggiornato ad oggi, fotografa una novità nei flussi migratori. A parte il considerevole aumento degli sbarchi nel periodo che va dal primo gennaio al 21 febbraio, passati dai 3.820 del 2021 e dai 4.701 del 2022 ai 12.372 di quest’anno, èta anche la prevalenzadeiche raggiungono le coste ...

