Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: oltre 1.500 in hotspot (Di martedì 21 febbraio 2023) Palermo, 21 feb. (Adnkronos) - Sono 73 i Migranti sbarcati nella notte a Lampedusa, dove da giorni si susseguono senza sosta gli approdi. Tre carrette del mare con a bordo 35, 18 e 20 persone sono state intercettate dagli uomini della Capitaneria di porto. Tra loro anche 11 donne e una decina di minori. Per tutti, dopo un primo triage sanitario, è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola, dove le presenze - a fronte di una capienza di 400 posti circa - hanno superato quota 1.500. Per alleggerire la pressione sul centro la prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha disposto nei giorni scorsi un piano straordinario di trasferimenti a bordo di navi militari e motovedette.

