Micol | Antonella l’attacca con Edoardo | “Fa la santarellina ma ”

(Di martedì 21 febbraio 2023)Fiordelisi, dopo aver detto che Oriana Marzoli ha la faccia di una che è stata a Dubai e che salta da un ca..volo all’altro, ha attaccato ancheIncorvaia andandola a colpire in merito alla sua precedente relazione conDonnamaria. Cheabbiano un buon rapporto adproprio non va giù e dopo aver gridato che lei farà più figli della Incorvaia (“vedremo chi farà più figli”, cit), ieri sera al termine della puntata ha sparlato di nuovo di lei sottolineando in maniera indelicata fatti privati che non la riguardano. Discutendo con Donnamaria, la Fiordelisi ha detto: “e invece tu con una persona che ti sei sco***to svariate volte perché eravate ubriachi, è successo che te l’ha data la sera appena ti ha visto e cioè subito, non come qua che fa la ...