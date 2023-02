Michielin | gli artisti devono anche stare sul cazzo | ma tu non ci riesci

(Di martedì 21 febbraio 2023) Ho letto un pezzo di Claudio Cabona, collega con almeno due ottimi assi nella manica, la competenza e l’essere tifoso del Genoa, su Cani sciolti, il nuovo album di Francesca. Leggo pochi colleghi, per vezzo e perché, appunto, li trovo spesso poco interessanti, e quasi mai li leggo quando si occupano diche ritengo irrilevanti, mix mortale come Roipnol e Champagne, auguri Kurt, solo credo con nessun tipo di fascinazione. Quello che mi ha colpito del suo pezzo sul nuovo album di Francesca, pezzo frutto del suo, di Cabona, aver preso parte alla conferenza stampa organizzata a riguardo su Milano, una volta tanto evito l’altro mio vezzo di girare vorticosamente intorno al vero incipit dei mie pezzi, è contenuto come claim nel titolo, “A volte gli...

I Cani Sciolti di Francescasono molto di più di un album. E uso il plurale perché ... Un tuo verso è molto duro: dove sonoartisti vedo solo populisti . Nasce da un sogno nel quale a ..."Vado a contaminarmi, vado a fare un bagno nella foresta", Francescaracconta il bisogno di uscire dalla propria comfort zone, di aprirsi per crescere. Lo slogan del pezzo è "spazi ...

Francesca Michielin: "Così parlo con coraggio di donne e immigrazione" TGCOM

Francesca Michielin e l'album Cani Sciolti: “Non cercare fuori quello che è dentro di te” Sky Tg24

Francesca Michielin polemizza sulla resistenza Arriva chiarimento Tag24

Francesca Michielin inaugura uno speciale 2023 con il nuovo progetto discografico Cani Sciolti, in uscita venerdì 24 febbraio e da il via anche al suo Michielin10 a teatro, prodotto da Vivo Concerti c ...