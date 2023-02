(Di martedì 21 febbraio 2023) Domani sera, mercoledì 22, tornerà in onda inserata su Canale 5and Friends. Dopo il successoedizione,Hunziker si prepara al ritorno in studio con il suo one woman show e tantissimi ospite che renderanno le serate uniche, leggere, emozionanti e divertenti. Siamo pronti a scoprire chi sono glidel primo appuntamento? Vediamoli insieme., mercoledì 22: gliPer la primissimanuova stagione,Hunziker accoglierà: Loredana Berté, Max Pezzali, Alessandro Siani, Nina Zilli, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Michelle Impossibile, gli ospiti della prima puntata del 22 febbraio 2023 #MichelleImpossible #MichelleHunziker… - MartyPretaz : RT @gurioli_silvia: Michelle impossibile #canale5 #22mercoledì #ilvolo ?? - maleficaraquel : RT @gurioli_silvia: Michelle impossibile #canale5 #22mercoledì #ilvolo ?? - gurioli_silvia : Michelle impossibile #canale5 #22mercoledì #ilvolo ?? - michelle__chem : RT @sognatrice12_: il fatto che stanotte esce il disco in cui lui crede più di qualsiasi altra cosa al mondo e che solo con un'altro disco… -

Tutto è avvenuto durante la trasmissione '', come annunciato qualche ora prima dalle due dirette interessate: In seguito ha detto, ai microfoni del podcast BSMT : ' In un momento ...... che però si è conclusa senza particolari sussulti, ma adesso la showgirl è concentrata sulla seconda edizione di '' , programma che ha riscosso un grande successo al suo debutto ...

Michelle Impossible & Friends, gli ospiti del programma della Hunziker imusicfun.it

Michelle Impossibile, Hunziker e Ramazzotti Tam-tam impazzito: si dice che... Liberoquotidiano.it

Michelle Impossible & Friends: ecco gli ospiti DavideMaggio.it

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti: ritorno di fiamma o amicizia Elle

Michelle: «Con Tomaso cerco l'equilibrio che ho con Eros» blue News | Svizzera italiana

Tra di essi, la celebre Michelle Hunziker, che presenta la seconda edizione del suo one woman show intitolato “Michelle Impossible & Friends”, in onda a partire dal 22 febbraio su Canale 5. La ...La conduttrice svizzera, quasi nonna, che il 22 febbraio torna in TV con il suo one-woman show Michelle Impossible & Friends, si affida all'iconico little black dress per mettere in risalto con ...