Michelle Hunziker "massacrata in ogni modo": cosa non vedrete su Canale 5 (Di martedì 21 febbraio 2023) Tutto pronto a Canale 5 per il ritorno di Michelle Hunziker e il suo one-woman show, Michelle Impossible. Dopo le due puntate speciali del 2022 e il relativo grande successo di ascolti, la showgirl svizzera torna dunque sul "luogo del delitto" trasformando lo spettacolo celebrativo dei suoi primi 20 anni di carriera in show a tutto tondo, ribattezzato per questa seconda stagione Michelle Impossible & Friends. Intervistata del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l'ex moglie di Eros Ramazzotti e madre di Aurora (che tra poche settimane la renderà nonna per la prima volta, a soli 46 anni magnificamente portati) ha rivelato il ruolo centrale che varano le sue spalle comiche: Katia Follesa, il Mago Forest e la Gialappa's Band, in un suggestivo incrocio tra Zelig e Mai dire... che promette fuochi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Tutto pronto a5 per il ritorno die il suo one-woman show,Impossible. Dopo le due puntate speciali del 2022 e il relativo grande successo di ascolti, la showgirl svizzera torna dunque sul "luogo del delitto" trasformando lo spettacolo celebrativo dei suoi primi 20 anni di carriera in show a tutto tondo, ribattezzato per questa seconda stagioneImpossible & Friends. Intervistata del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l'ex moglie di Eros Ramazzotti e madre di Aurora (che tra poche settimane la renderà nonna per la prima volta, a soli 46 anni magnificamente portati) ha rivelato il ruolo centrale che varano le sue spalle comiche: Katia Follesa, il Mago Forest e la Gialappa's Band, in un suggestivo incrocio tra Zelig e Mai dire... che promette fuochi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Michelle Hunziker e Ramazzotti in tv con la figlia Aurora - Paoloo92 : RT @QuiMediaset_it: Al via domani su #Canale5 in prima serata #MichelleImpossible & Friends, la seconda edizione del one woman show di @m_h… - milanomagazine : Tre serate di appuntamenti imperdibili con il ritorno di “Michelle impossible & Friends”, il programma televisivo c… - QuiMediaset_it : Al via domani su #Canale5 in prima serata #MichelleImpossible & Friends, la seconda edizione del one woman show di… - lacittanews : Michelle Hunziker, ospite a Verissimo racconta la verità sul rapporto con Tomaso Trussardi: come stanno oggi le cos… -