Michelle Hunziker e Ramazzotti in tv con la figlia Aurora | cosa faranno

(Di martedì 21 febbraio 2023) Lo scorso anno è stato uno dei momenti più attesi della prima puntata diImpossible e anche quest'anno si replica: Erosin tv di nuovo insieme mercoledì 22 febbraio. Il cantante e la showgirl sono stati sposati per otto anni e dopo vent'anni, nel 2022, si sono ritrovati sul palco in cui è scappato pure un bacio.farà questa volta il cantante? Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni la padrona di casa ha svelato che i telespettatori vedranno l'ex marito in una veste nuova: "Per la prima volta farà una chiacchierata molto bella con nostra".sarà tra i protagonisti diImpossible e avrà un suo spazio, il «roast show», dove i personaggi si lasciano mettere sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Altro che Michelle Hunziker! Silvia Toffanin scatena il web - infoitcultura : Michelle Hunziker con il tubino nero più chic della Primavera 2023 - lifestyleblogit : Le Iene: anticipazioni della puntata del 21 febbraio con @m_hunziker, Paola e Chiara e @andreadelogu - Lifestyle Bl… - mediterranew : Michelle Hunziker torna su Canale 5... - DarioL46 : @famigliasimpson @DursoAVita1 @enrick81 @CIAfra73 @Boomerissima2 @napoliforever89 @carlo234556 @yosoyelfanal… -

La figlia died Eros Ramazzotti sta condividendo sui social l e tappe fondamentali della sua gravidanza , cogliendo l'occasione di scherzarci su . Dalla gestazione definita "da ...Schettini: 'Da Madonna aper spiegare ai ragazzi il concetto della relatività'

Verissimo, Michelle Hunziker: “Guai a chi mi tocca Eros Ramazzotti” Il Fatto Quotidiano

Michelle Hunziker: «Vorrei raggiungere con Tomaso la serenità che ho con Eros» e gli altri gossip del weekend Vanity Fair Italia

Michelle Hunziker con il tubino nero più chic della Primavera 2023 Elle

Michelle Hunziker e il rapporto con Eros Ramazzotti: "Ora siamo in equilibrio" TGCOM

Michelle Hunziker: Tomaso Trussardi è stata una delusione troppo grande Fanpage.it

Nella puntata di questa sera, gli ospiti in studio saranno numerosi e di grande interesse per il pubblico. Tra di essi, la celebre Michelle Hunziker, che presenta la seconda edizione del suo one woman ...I paparazzi fotografarono Michelle Hunziker e sua figlia in una farmacia in Sardegna intente a comprare un test di gravidanza, che la stampa accostò erroneamente alla conduttrice svizzera. La figlia ...