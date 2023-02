Michele Serra e Massimo Gramellini? Un risveglio tardivo (Di martedì 21 febbraio 2023) Toh, anche Michele Serra e Massimo Gramellini si sono svegliati: fanno quasi lo stesso pezzo e contestano la censura subita da Roald Dahl. Cancellate le parole "grasso" e "brutto" ne La fabbrica di cioccolato, il tutto "per non offendere nessuno". Gramellini e Serra su questo hanno ragione, manca però l'autocritica: siamo arrivati a questo folle estremo anche per colpa loro, per come hanno cavalcato in tutti questi anni il politicamente corretto. Il commento di Pietro Senaldi Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Toh, anchesi sono svegliati: fanno quasi lo stesso pezzo e contestano la censura subita da Roald Dahl. Cancellate le parole "grasso" e "brutto" ne La fabbrica di cioccolato, il tutto "per non offendere nessuno".su questo hanno ragione, manca però l'autocritica: siamo arrivati a questo folle estremo anche per colpa loro, per come hanno cavalcato in tutti questi anni il politicamente corretto. Il commento di Pietro Senaldi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : «È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un onorevole lasci in pace chi lavora alla Rai.» -… - chetempochefa : 'C’è solo una categoria di italiani che non si limita a fare commenti sul Festival. Interviene proprio nei contenut… - Libero_official : Oggi #Gramellini e #MicheleSerra contestano la censura subita da 'La fabbrica di cioccolato': via le parole 'grasso… - simone_frosini : RT @PierluigiBattis: Caro Michele Serra, io ci sto . Al tuo via scateniamo l’inferno - Elisabettaaah : RT @PierluigiBattis: Caro Michele Serra, io ci sto . Al tuo via scateniamo l’inferno -